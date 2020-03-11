8 إصابات جديدة بـ«كورونا» فى روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، وفقا لنبا عاجل نقلته "سكاى نيوز".وكانت الحكومة الروسية، أعلنت تعليق مرور القادمين من إيران عبر حدودها.وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الايرانية فى وقت سابق اليوم، ارتفعت حصيلة وفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 291 حالة.وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أغلقت جميع المدارس والجامعات حتى 20 مارس، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأجيل امتحانات القبول في الجامعات في عموم البلاد، وذلك في إطار احتواء انتشاره.