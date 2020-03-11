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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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إصابة نيللى كريم فى كواليس «100 وش»

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:47 م
نيللي كريم
نيللي كريم
سناء إسماعيل
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تعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم، للإصابة خلال تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "100 وش"، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

وسقطت نيللي كريم، من على دراجة بخارية خلال التصوير، الأمر الذي تسبب في إصابتها بالقدم، وتم نقلها للمستشفى وخضعت لخياطة للجرح الذي تعرضت له، وغادرت المستشفى بعدها.

وتواصل نيللي كريم، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "100 وش" هو تعاون إنتاجي مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبي، وتظهر فيه نيللي كريم بشكل مختلف ومغاير تمامًا عن أعمالها السابقة في الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها "اختفاء"، مع المخرج أحمد مدحت.

وتجسد نيللي، دور نصابة شعبية في المسلسل، وتقوم بالنصب على الأشخاص بمساعدة آسر ياسين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج العدل جروب، بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه في رمضان 2020.

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