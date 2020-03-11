بدء أعمال تطهير مستشفيات كفر الشيخ (صور)

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في متابعة أعمال التطهير والوقاية، والإجراءات المُتخذة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، بكافة المستشفيات العامة والمركزية بدائرة المحافظة.ومن جانبها، أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مواصلة النظافة العامة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية والتطهير الدوري يوميا بجميع المستشفيات العامة والمركزية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وأشارت في تصريحات صحفية لها، إلى أنه لا توجد أي حالات إيجابية لفيروس "كورونا" المُستجد في محافظة كفر الشيخ حتى تاريخه، لافتةً إلى أنه يتم متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يوميا بمنازلهم لمدة 14 يوما، وهي فترة الحضانة، من قبل إدارة الأمراض المعدية والترصد، ومن خلال فرق الطب الوقائي بالإدارات الصحية، وأن أي حالة تظهر عليها الأعراض سيتم عزلها فورا بأحد مستشفيات الإحالة.وأهابت "سلام"، بالمواطنين، تحري الدقة قبل تداول أي خبر، خاصةً خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، منوهةً أنه حال وجود أي حالات مُشتبه فيها، سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، ويتم التعامل معها سريعا وفق المُتبع من كافة الإجراءات الاحترازية.