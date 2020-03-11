تأجيل محاكمة متهم باختلاس 5 ملايين جنيه من فندق لـ15 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، تأجيل محاكمة موظف فى قسم الحفلات بأحد الفنادق، فى القضية المتهم فيها باختلاس أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال الفندق لجلسة 15 أبريل.صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة وائل عبد المقصود، وشريف محمد علي.وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 12375 جنايات قسم شرطة التجمع الأول لسنة 2016 عن أن "م. ع"، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "موظف بقسم الحفلات بفندق جى. ن. م"، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بلغت 5 ملايين و156 ألف و655 جنيه بأن حصل على مبالغ مالية من عملاء الفندق جهة عمله راغبى إقامة الحفلات زاعمًا تحصيل هذه المبالغ لصالح الفندق نظير التعاقد معهم على خلاف الحقيقة.