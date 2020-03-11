«الحركة الوطنية» بالإسماعيلية يزور مديرية التموين لحل مشاكل المواطنين

زار حربي كامل، الأمين العام للحركة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لحل مشاكل المواطنين، ولعرض عدد من الموضوعات التى تخص التموين بالمحافظة، وكذلك التنسيق بين أمانة المحافظة ووكيل الوزارة ورئيس الرقابة التموينية لعرض أي مشكلات تخص قطاع التموين عليهم من أمانة المحافظة أو عن طريق أمناء المراكز والأقسام والعمل على حلها.وقال "الحركة الوطنية"، فى بيان له اليوم، إن الزيارة كانت بحضور هالة عبدالله أمينة المرأة بالحزب، وأمنية مصطفى مساعد الأمين العام، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة وعبدالحميد حسين رئيس الرقابة التموينية.وأوضح "الحركة الوطنية"، أنه تم الاتفاق على تنظيم عدد من الندوات يحضرها قيادات مديرية التموين لعرض ومناقشة أي مشكلات تخص قطاع التموين في جميع مراكز وأقسام المحافظة، ومع نهاية اللقاء وجه الأمين العام الشكر لوكيل وزارة التموين ورئيس الرقابة التموينية على الاستقبال وحسن التعاون.