ارتفاع وفيات «كورونا» فى إيطاليا إلى 617 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 617 شخصا.وخصصت الحكومة الإيطالية، فى وقت سابق اليوم، 25 مليار يورو، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وكانت اللجنة الأوليمبية الوطنية في إيطاليا، أعلنت في بيان أمس الإثنين، تأجيل جميع الفعاليات الرياضية "على جميع المستويات" حتى 3 أبريل المقبل.يُشار إلى أن إيطاليا باتت أكثر الدول الأوروبية تضررًا في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19).