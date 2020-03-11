إجراءات احترازية بـ«ماسبيرو» للوقاية من «كورونا»

وجّه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأربعاء، إدارة الرعاية الطبية باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين بقطاعات الهيئة من الأدوات الطبية اللازمة ونشر الإرشادات لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا توفير الدعم الكامل لإنهاء الإجراءات بأقصى سرعة وأعلى مستوى.بدورها، اتّخذت الرعاية الطبية بالهيئة، برئاسة الدكتور عصام عزوز، الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى، حيث تم تجهيز وحدة طوارئ بالرعاية الطبية داخل المبنى وإمدادها بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد وتوفير جميع المستلزمات الطبية، وسيتم الدعم بالمنظفات والمطهّرات على دورات المياه والقيام بعملية تعقيم مختلف الأماكن بالمبنى بشكل مستمر.كما تم بث فيلم تعليمي على الشاشات الداخلية للعاملين توضّح الطريقة الصّحية لغسل اليدين، ونشر ملصقات إرشادات توضح طرق الوقاية من الفيروس المستجد، وستعقد ندوة تثقيفية حول الفيروس خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية؛ للوقوف على مستجدات كورونا.