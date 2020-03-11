تجارة الإسكندرية تنظم ندوة توعوية للوقاية من «كورونا»

نظمت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية عن "فيروس كورونا المستجد، covid – 19"، تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، والدكتور أيمن شتيوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فى إطار خطة الدولة للتأمين ضد فيروس "كورونا".حضر الندوة جمع من الطلاب والموظفين بالكلية، وحاضر الندوة الدكتور أحمد ماهر رمضان أستاذ الطب الوقائى، ومستشار منظمة الصحة العالمية كلية الطب – جامعة الأسكندرية، والدكتورة هالة عبدالرؤوف - أستاذ المايكروبيولوجى، رئيس وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية.وخلال الندوة تم توضيح أعراض الإصابة بالفيروس، والإجراءات الواجب إتباعها للوقاية منه، وقد شرحت الدكتورة هالة عبدالررؤوف، عمليا الطريقة المثلى لكيفية لبس الكمامة الطبية وطرق غسيل الأيدى للتجنب من هذا المرض.كما تم التنويه على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادر موثوق منها، وعدم الاندراج خلف الأخبار والشائعات المستخدمة للتضليل.