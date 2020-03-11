الجمعة.. فاروق حسني ضيف منى الشاذلي في برنامج «معكم»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة بعد غدٍ الجمعة من برنامج معكم على فضائية سي بي سي، الفنان التشكيلي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.ويتحدث فاروق حسني خلال الحلقة، عن الحلم الذي كان يتمنى تحقيقه طوال عمره، والذي تحقق بالفعل وكان متمثلًا في تدشين مسابقة باسم مؤسسة فاروق حسني للفنون، لتشجيع الفن والابتكار لدى الشباب والشابات ممن يمتلكون الموهبة، كما استضافت الإعلامية منى الشاذلي الأوائل الذين فازوا في المسابقة.وأعرب حسني عن سعادته بما قُدم من أعمال فنية شاركت في المسابقة، وأمله في أن تُظهر المسابقة مُبدعين جُددا يكون لهم مكان وسط عالم الفن التشكيلي، وقال إن هناك عملا من ضمن الأعمال المُقدمة سبب له إحراجًا كبيرًا: "كانت لوحة عبارة عن بورتريه ليا.. وأنا طبعا استبعدتها من المسابقة، لكن فى الوقت نفسه لقيت الحل في إني أشتري اللوحة من المتسابق".وكشف حسني خلال حواره، مع منى الشاذلي، عن سبب عدم ذهابه إلى معارض الفنون التشكيلية أيام الافتتاح، كما تحدث عن المتحف المصري الكبير، وتطرق خلال الحوار إلى كون ترشيحه وزيرًا للثقافة والتحديات التي واجهها خلال المنصب مؤكدًا أنه لم يكن يريد الوزارة.