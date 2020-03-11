رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الجمعة.. فاروق حسني ضيف منى الشاذلي في برنامج «معكم»

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:24 م
فاروق حسني
فاروق حسني
أمير محمد خالد
طباعة
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة بعد غدٍ الجمعة من برنامج معكم على فضائية سي بي سي، الفنان التشكيلي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.

ويتحدث فاروق حسني خلال الحلقة، عن الحلم الذي كان يتمنى تحقيقه طوال عمره، والذي تحقق بالفعل وكان متمثلًا في تدشين مسابقة باسم مؤسسة فاروق حسني للفنون، لتشجيع الفن والابتكار لدى الشباب والشابات ممن يمتلكون الموهبة، كما استضافت الإعلامية منى الشاذلي الأوائل الذين فازوا في المسابقة.

وأعرب حسني عن سعادته بما قُدم من أعمال فنية شاركت في المسابقة، وأمله في أن تُظهر المسابقة مُبدعين جُددا يكون لهم مكان وسط عالم الفن التشكيلي، وقال إن هناك عملا من ضمن الأعمال المُقدمة سبب له إحراجًا كبيرًا: "كانت لوحة عبارة عن بورتريه ليا.. وأنا طبعا استبعدتها من المسابقة، لكن فى الوقت نفسه لقيت الحل في إني أشتري اللوحة من المتسابق".

وكشف حسني خلال حواره، مع منى الشاذلي، عن سبب عدم ذهابه إلى معارض الفنون التشكيلية أيام الافتتاح، كما تحدث عن المتحف المصري الكبير، وتطرق خلال الحوار إلى كون ترشيحه وزيرًا للثقافة والتحديات التي واجهها خلال المنصب مؤكدًا أنه لم يكن يريد الوزارة.
فاروق حسني
فاروق حسني
فاروق حسني
فاروق حسني
الجمعة.. فاروق حسني ضيف منى الشاذلي في برنامج «معكم»
فاروق حسني
فاروق حسني
فاروق حسني
فاروق حسني
الجمعة.. فاروق حسني ضيف منى الشاذلي في برنامج «معكم»

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. «صلاح» يبعث رسالة إلى جمهوره

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

الحكومة تحذر: «أمطار غير مسبوقة» خلال الأيام المقبلة

الحكومة تناشد المواطنين عدم الخروج الخميس والجمعة إلا للضرورة القصوى

الصور

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

image description

جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

منوعات

فيتنام تلغى دخول مواطنى 8 دول أوروبية

حظر الفعاليات الجماهيرية بروسيا

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

ورشة لتأهيل المدربين الإقليميين من غرب ووسط وشمال إفريقيا

«اتحاد الناشرين» يفتح باب المشاركة فى معرض فرانكفورت للكتاب

19 مارس آخر موعد تقديم لمنح التفرغ بـ«الأعلى للثقافة»

غدًا.. ندوة عن الوقاية من «كورونا» بساقية بيفرلى