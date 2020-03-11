منافسة الصفع على الوجه فى روسيا (فيديو)

أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو، يكشف عن لعبة منافسات الصفع على الوجه، التي أصبحت تستقطب عددا كبيرا من المعجبين رغم تميزها بالعنف، ويحاول كل متنافس التغلب على خصمه من خلال صفعة دون ارتكاب أخطاء.شهدت مدينة كراسنويارسك بروسيا، منافسات الصفع على الوجه، وأصبحت هذه المسابقة منذ مدة تقليدا يتنافس خلاله المشاركون على صفع بعضهم البعض على مستوى الوجه، وفي هذه المسابقة يملك كل متنافس 5 محاولات لصفع خصمه والتغلب عليه، ويقرر الحكم بعد ذلك من هو المتنافس الأفضل الذي ينتقل إلى الجولة التالية.ويرى المنظمون، أن هذه التظاهرة رغم "قساوتها" تجلب الفرحة والمتعة، كما أنها حدث تلقائي ومثير، وتنص قواعد اللعبة على أنه يمكن فقط استخدام الجزء العلوي من الكف لضرب الخد فقط، دون لمس فك أو أذن الخصم.كما يعتبر التهرب من الصفعة خطأ، وبمجرد ارتكاب المنافس لخطأين يخسر المباراة، ونظرا لصرامة القواعد، فهناك من يخسر ويتعرض للإقصاء منذ الصفعة الأولى.وجرى تنظيم بطولة الصفع في كراسنويارسك، على هامش معرض سيبيريا السنوي، الذي يستمر 30 يوما ويضم العديد من المنافسات الرياضية مثل رفع الأثقال وكمال الأجسام.