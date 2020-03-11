تقرير: الجراثيم في الهواتف الذكية 7 أضعاف الموجودة في المرحاض (فيديو)

عرضت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرا تفصيليا حول ما تحمله الهواتف الذكية من ملايين الفيروسات والميكروبات.وتضمن التقرير، أن القلق والخوف من انتشار فيروس كورونا امتد ليشمل الهواتف الذكية أيضًا.وتوصلت دراسات علمية، إلى أن عدد البكتيريا على الهواتف المحمولة قد يصل إلى سبعة أضعاف متوسط البكتيريا في المرحاض.وتشير الدراسات، إلى أنه يتم استخدام الهاتف الذكي أكثر من 70 مرة في اليوم الواحد، كمعدل وسطي، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية انتقال الجراثيم إلى المستخدم.وقال خبير، إن هناك دراسات تؤكد أن الهواتف تحمل عشرة أضعاف الفيروسات والجراثيم الموجودة في المرحاض، مشيرا إلى أنه من الضروري تنظيف الهاتف على الأقل مرة واحدة بالأسبوع.