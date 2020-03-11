تسجيل أول حالة وفاة بـ «كورونا» في السويد

أعلنت وزارة الصحة السويدية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته فضائية "سكاى نيوز"، وارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد بلغت 248 حالة مؤكدة على مستوى البلاد.وذكر البيان، الذي أوردته الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي، لقد تلقينا تقارير بشأن إصابة 248 حالة في جميع أنحاء السويد، كما وُجد أن أغلبية المصابين قد نُقلت إليهم العدوى خلال تواجدهم خارج البلاد، خاصة في شمال إيطاليا.يُشار إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين ثُبتت إصابتهم بفيروس كورونا حول العالم تجاوز الـ 110 ألفًا، كما تجاوز عدد الضحايا 3 آلاف و800 شخصًا، وانتشر الفيروس في أكثر من 100 دولة منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي، حسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكينز البحثية الأمريكية.