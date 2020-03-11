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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: 39 مليار دولار لمواجهة كورونا في أكبر إنفاق منذ 1992

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:42 م
بريطانيا
بريطانيا
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أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء، أن حكومة المملكة المتحدة ستتيح حزمة إنفاق تصل إلى 39 مليار دولار في محاولة للحد من تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد.

وأوضح سوناك في عرضه لموازنة بلاده أمام البرلمان وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أنه سيتم إتاحة 7 مليارات جنيه إسترليني (9 مليارات دولار) لدعم سوق العمل، و5 مليارات جنيه إسترليني إضافي لمساعدة نظام الرعاية الصحية.

كما أعلن عن تمويل إضافي قدره 18 مليار جنيه إسترليني لدعم اقتصاد المملكة المتحدة ليصل إجمالي التحفيز المالي إلى 30 مليار جنيه إسترليني، قائلا: إن الفيروس الرئوي سيكون له تأثير كبير على اقتصادنا، لكنه سيكون مؤقتا، وردنا سيكون موجها وفي الوقت المناسب.

ووصفت الهيئة العامة لإدارة الموازنة في المملكة المتحدة هذه الحزمة التمويلية، بأنها أضخم حزمة إنفاق حكومي منذ عام 1992، فيما كشفت حكومة المملكة المتحدة عن خطط لخفض الضرائب على العمال، وتجميد الرسوم على عصير التفاح والنبيذ والوقود، وفرض ضريبة تغليف بلاستيكي جديدة.

وكان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة بشكل طارئ، بمقدار 50 نقطة أساس، صباح اليوم الأربعاء، من أجل مجابهة "الصدمة الاقتصادية" الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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