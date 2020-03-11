محافظ بني سويف: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، مع ضرورة التواصل على مدار الساعة، مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.يأتي ذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس، بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن غدا الخميس وحتى يوم السبت المقبل.وكلف محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في حالة سقوط الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مشددا على ضرورة تحلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أية حالات طارئة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة مسبقا استعدادا لموسم الشتاء.ووجه المحافظ، مديرية الري بالمحافظة بالمرور اليومي على كل مخرات السيول البالغ عددها 7 مخرات والتأكد من تنفيذ أعمال التطهير الدائم لتلك المجاري مع ضرورة إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بكل المستجدات، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان التنسيق الكامل بين كافة الأطراف والجهات المعنية وذات الصلة.جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الأزمات بالمحافظة، وبحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، وعدد من التنفيذيين المعنيين، للتأكد من الاستعدادات والإجراءات المنفذة في ظل توقعات سوء حالة الطقس وفي إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن.ووجه المحافظ، مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل تطهير مطابق وتسليك شبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة وتجهيز سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مشددا على التأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات اللازمة لشفط وكسح أية تجمعات للمياه التي قد تتراكم في بعض الأماكن عند سقوط الأمطار، خاصة بالأماكن المنخفضة وأسفل ومطالع الكباري، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع أية مواقف طارئة خلال تلك الفترة.