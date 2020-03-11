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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«احميها وبلاش تتحرش بيها».. ندوة بجامعة كفر الشيخ

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:39 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
مصطفى عنز
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نظمت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة فى جامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان "اقوى واحميها وبلاش تتحرش بيها"، وذلك فى كلية التجارة، تزامنًا مع احتفالات المجلس القومى للمرأة واليوم الوطنى للمرأة المصرية، وفى إطار المُشاركة المُجتمعية للجامعة.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة شيرين حامد أبو وردة، عميد كلية التجارة، والدكتور وليد عفيفى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هايدى حسام الدين، منسق وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ومُنسقى الوحدات داخل كليات الجامعة، وحشد من الطلاب.

وحاضرت فى الندوة، الدكتورة آمال عبد السميع باظة، أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية الأسبق بجامعة كفر الشيخ، والتى تناولت أشكال العنف، ومفهومه، وأسبابه، ومنها: "زواج القاصرات، والعنف الأسرى، والتحرش، والجهل بالصحة الإنجابية، ومرض سرطان الثدى، وختان الإناث"، وغيرها، بالإضافة إلى نشر ثقافة وتوعية مناهضة العنف ضد المرأة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم ندوات التوعية يأتى فى إطار تفعيل التدابير الاحترازية اللازمة، للوقاية والتوعية بضرورة رفض مثل تلك الظواهر الدخيلة على المجتمع المصرى.

وأكد "دسوقى"، أن الجامعة لها دور مهم وفعال فى مكافحة ذلك الفكر والسلوك العدوانى، وتأكيد نبذ ظاهرة العنف والتحرش ضد المرأة نظرًا لالتزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والاحترام والمُساواة فى الحقوق والواجبات، واتساقًا مع اهتمام الدولة للتصدى لهذا الانحراف السلوكى الجديد على عادات وقيم وتقاليد المجتمع.

وحث "دسوقى"، طلبة جامعة كفر الشيخ على أن يكون التعامل مع الطالبات فى إطار من الاحترام المُتبادل.
«احميها وبلاش تتحرش بيها».. ندوة بجامعة كفر الشيخ
«احميها وبلاش تتحرش بيها».. ندوة بجامعة كفر الشيخ
«احميها وبلاش تتحرش بيها».. ندوة بجامعة كفر الشيخ
«احميها وبلاش تتحرش بيها».. ندوة بجامعة كفر الشيخ
«احميها وبلاش تتحرش بيها».. ندوة بجامعة كفر الشيخ
«احميها وبلاش تتحرش بيها».. ندوة بجامعة كفر الشيخ

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