نائب محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة «دعم صحة المرأة المصرية»

تابع الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "دعم صحة المرأة المصرية"، التي تتضمن التوعية الصحية من سن 18 سنة حتى 35 سنة، والكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات فوق 35 عامًا.جاء ذلك خلال زيارته لمركز طبي سيجر بنطاق حي أول طنطا لمتابعة أعمال المبادرة التي تم إطلاقها 20 فبراير وتستمر حتى 20 أبريل 2020، موضحًا أنه تم إجراء الكشف الطبى على 140 سيدة منذ بداية الحملة حتى الآن.كما تابع أيضًا أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية التي بدأت 8 مارس، وتستمر في أعمالها حتى 26 مارس 2020، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات، حيث تم تطعيم 2460 طفلًا خلال ثلاثة أيام.وخلال الجولة؛ تفقد نائب محافظ الغربية المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدرسة.