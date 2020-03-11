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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنى سويف تؤجل اختبارات المجموعتين الخامسة والسادسة بسبب تقلبات الجو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:34 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، تأجيل عقد الاختبارات التحريرية للمجموعتين الخامسة والسادسة للشباب الذين تقدموا بأوراقهم في مبادرتي المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين للشباب، إلى يوم الأحد القادم، والتي كان من المقرر عقدها غدا الخميس.

يأتى ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء باعتبار غدا الخميس عطلة رسمية للمصالح والجهات الحكومية، على خلفية ظروف الطقس السئ المتوقع غدا، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في هذا الشأن.

وفي نفس السياق تواصلت "لليوم الثاني على التوالى" الاختبارات التحريرية للشباب المتقدمين في المبادرتين، حيث شهد اليوم الأربعاء عقد اختبارات المجموعتين الثالثة والرابعة، وبلغ عدد من أدوا الاختبارات 205 من أصل 233 للمجموعتين بواقع 101 من إجمالي 118 للمجموعة الثالثة، و104 من إجمالى 115 للمجموعة الرابعة، ليصل بذلك إجمالي من أدوا الاختبارات على مدار أمس واليوم إلى 396 للمجموعات من الأولى حتى الرابعة.

وأعلنت المحافظة في وقت سابق عن عقد اختبارات تحريرية للشباب المتقدمين للمبادرتين، حيث تجرى اختبارات Intelligence Quotient و psychometric لقياس مهارات ونسبة الذكاء العام، والتي يتم فيها الالتزام ببعض القواعد العامة والاشتراطات الواجب مراعاتها أثناء أداء تلك الاختبارات منها: التأكيد على إثبات الدخول والحضور بالبطاقة الشخصية وطبقا للمسلسل الكودي الذي تم تقديمه بالملف، والتوقيع في كشوف الحضور والانصراف، مع تدوين الإجابة بالقلم الجاف الأزرق في نفس ورقة الأسئلة، وكتابة البيانات الشخصية باللغة العربية بالقلم الجاف (الأزرق والأسود) فقط،مع ضرورة الإجابة على السؤال مرة واحدة فقط، وفي حال كتابة أكثر من إجابة يتم خصم درجة السؤال بالكامل، علاوة على حظر حيازة أي أوراق أو متعلقات شخصية داخل لجنة الاختبار.

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