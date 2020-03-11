اليمن وهولندا تبحثان التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مع سفيرة هولندا لدى اليمن أرما ماري فان ديورون، تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في اليمن، بما فيها استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي ضد المدنيين وعملية السلام وجهود المبعوث الأممي مارتن غريفتثس.وأكد الوزير اليمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الأربعاء، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي من أجل تحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها، مشيدًا بالزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى محافظة مأرب والتي تؤكد حرص الأمم المتحدة على إنهاء الحرب والآثار الناتجة عن استمرار انتهاكات الحوثيين وتصعيدهم الذي يهدد بنسف جهود السلام الأممية.وشدد على أهمية توحيد الرسائل من المجتمع الدولي لإدانة ممارسات مليشيا الحوثي وانتهاكاتها المستمرة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد كل المتورطين من قيادة المليشيات الحوثية من قبل مجلس الأمن للحد من هذه الممارسات.من جانبها، أكدت السفيرة الهولندية، موقف بلادها الثابت والداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ودعم جهود المبعوث الأممي وبذل الجهود لمساعدة اليمن للخروج من أزمته، مجددة حرص هولندا لمساعي الحكومة اليمنية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل شامل في اليمن.