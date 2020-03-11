مصادر: وزيرة التجارة تعتزم تغيير رئيس هيئة التنمية الصناعية

أكدت مصادر مطلعة اعتزام نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة تغيير رئيس هيئة التنمية الصناعية.وأفادت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن الوزيرة تعتزم الاستعانة بأحد مسؤولي جهاز تنمية المشروعات.يذكر أن مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية عين رئيسا للهيئة عقب أحمد عبد الرازق.وأجرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عدة تغييرات لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، بهدف تحقيق طفرة في أداء القطاعات المختلفة، عن طريق دعم بعض المناصب في الوزارة بدماء جديدة.