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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تعرب عن تقديرها لموقف البحرين الداعم في «سد النهضة»

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:28 م
سامح شكري
سامح شكري
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أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن تقديرها لمواقف البحرين المسانِدة لها، والتي كان آخرها دعمها للقرار العربي الصادر عن الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية بشأن التضامن معها في ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، لوزير الخارجية سامح شكري، في ختام جولته العربية؛ حيث سلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموقف الحالي من قضية سد النهضة وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات.

وقال المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس ‪السيسي إلى أخيه العاهل البحريني، مؤكدًا عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في ظل توجيهات قيادتيّهما بدفع كل مجالات التعاون المُشترك.

وأوضح حافظ، أن العاهل البحريني حرص على الإعراب عن تقدير بلاده لمصر ودعم البحرين التام وتضامنها مع مصر في كل القضايا بما في ذلك دعم المملكة لمصر في ملف سد النهضة، وكل ما يحفظ حقوق مصر وأمنها المائي، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، مُعربًا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر وما تشهده أوجه التعاون الثنائي بين البلدين من تطور ملحوظ في مختلف المجالات.

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