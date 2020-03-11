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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المفتي يستقبل وفدًا تايلانديًّا لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:27 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أميرة العناني
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استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا تايلانديًّا رفيع المستوى، برئاسة الشيخ مبروك بن ماليرن شيخ الإسلام بتايلاند، والسفير تشاينارونج كيراتيوتونج سفير تايلاند بالقاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين تايلاند ودار الإفتاء.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء، قوة الروابط والعلاقات بين مصر وتايلاند، خاصة في المجال الديني، حيث يستقبل الأزهر الشريف الطلبة التايلانديين في جامعته، كما أن دار الإفتاء قامت بتدريب عدد كبير من المفتين التايلانديين على علوم ومهارات الإفتاء خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الجهود متبادلة والتعاون مستمر بشكل كبير بين دار الإفتاء المصرية وتايلاند، مؤكدًا استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والشرعي للطلبة التايلانديين والمتدربين على الفتوى.

من جانبه وجه الوفد التايلاندي الشكر إلى فضيلة المفتي ودار الإفتاء على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدار في نشر صحيح الدين، وتأهيل المفتين من أجل مواجهة فوضى الفتاوى والفكر المتطرف.

وأبدى الوفد تطلع تايلاند إلى مزيد من التعاون في المجال الديني وتدريب المفتين مع دار الإفتاء المصرية، للاستفادة من خبراتها المتميزة والسباقة في مجال الإفتاء وتطوير المؤسسات الإفتائية.

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