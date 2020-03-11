إزالة فورية لحالتي تعدي على الأراضى الزراعية بسوهاج (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة على محمد رفاعى رئيس المركز، بتنفيذ حالتي إزالة فورية ببندر طهطا على مساحة قيراط و14 سهم.وأكد على رفاعى رئيس مجلس مدينة طهطا، أنه تم أعمال الإزالة بحضور مسؤولى حماية الأراضى بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالتصدى للمخالفات وإزالة المبانى المخالفة فى المهد قبل تفحلها.وأضاف أنه سيتم التشديد على المتابعة المستمرة للحفاظ على الأراضى الزراعية وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها.وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أكد فى اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن برصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها بشكل فورى وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها.