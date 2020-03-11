الكويت تمنح الموظفين عطلة لنهاية مارس بسبب كورونا

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، منح الموظفين عطلة حتى نهاية مارس الجاري فى ظل المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم، على منع الوجود داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي، بما في ذلك مراكز التسوق، كإجراءات وقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.ودعت وزارة الصحة الكويتية، جميع المقيمين القادمين من السفر منذ تاريخ 27 فبراير الماضي، وحتى اليوم، لمراجعتها في المقر المخصص الجديد فى أرض معرض الكويت الدولى بمنطقة مشرف؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن تسجيل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي المسجل إلى 72 حالة تم شفاء حالتين منها.