رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تمنح الموظفين عطلة لنهاية مارس بسبب كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:19 م
كورونا
كورونا
طباعة
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، منح الموظفين عطلة حتى نهاية مارس الجاري فى ظل المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم، على منع الوجود داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي، بما في ذلك مراكز التسوق، كإجراءات وقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت وزارة الصحة الكويتية، جميع المقيمين القادمين من السفر منذ تاريخ 27 فبراير الماضي، وحتى اليوم، لمراجعتها في المقر المخصص الجديد فى أرض معرض الكويت الدولى بمنطقة مشرف؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن تسجيل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي المسجل إلى 72 حالة تم شفاء حالتين منها.

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. «صلاح» يبعث رسالة إلى جمهوره

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

ممثلة شابة.. قصة مروة الأزلي «العود الملفوف» على «عربة الكبدة»

الصحة: 60 مصابًا بكورونا.. وتعافى 27 حالة

الصور

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

image description

جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

مدير أعمال «جوهرة» يحسم جدل خطوبتها من عمر كمال (فيديو)

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

منوعات

فيتنام تلغى دخول مواطنى 8 دول أوروبية

حظر الفعاليات الجماهيرية بروسيا

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«اتحاد الناشرين» يفتح باب المشاركة فى معرض فرانكفورت للكتاب

19 مارس آخر موعد تقديم لمنح التفرغ بـ«الأعلى للثقافة»

غدًا.. ندوة عن الوقاية من «كورونا» بساقية بيفرلى

اليوم.. عبير عبدالعزيز توقع ديوانها «ما قبل البطيخ»