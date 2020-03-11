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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد.. وغرفة عمليات للتعامل مع أي حالات كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:19 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أعلن خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الـ24 ساعة وربطها مع غرف العمليات الخاصة بالجهات ذات الشأن للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد، ورفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والهيئات والشركات والأحياء التابعة للمحافظة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس، والإخطار عن أي حالات اشتباه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، وضم جميع الأجهزة المعنية بشأن التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، سواء في المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، ومنها إجراء الكشف على جميع المسافرين والقادمين من دول العالم المختلفة، خاصة التي ينتشر بها المرض، أدت بشكل كبير إلى منع انتشار الفيروس بمصر.

وأوضح أن الدولة اتخذت عدة إجراءات استباقية لكيفية التعامل مع حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، ونشر الوعى بطرق الوقاية من الإصابة به.. مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهول من الوضع في البلاد على غير الحقيقة، مشددًا على أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها.

ونوه بالتنسيق الكامل مع كل الأجهزة في الدولة للتعامل مع فيروس كورونا، خاصة المستشفيات الجامعية ومرفق الإسعاف، مشيرًا إلى وجود تواصل مستمر وتعاون مع مسئولي الأماكن التي يوجد بها تجمعات كبيرة، كالأندية والمساجد والكنائس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المترددين عليها من الإصابة بالفيروس.

وقرر محافظ القاهرة تخصيص أرقام (23912136- 01205734449) والخط الساخن (114) للإبلاغ عن أي حالات اشتباه، موجهًا رؤساء الأحياء ورئيس هيئة النظافة بضرورة المرور الميداني المستمر لرفع أي مخلفات قمامة، والعمل على نظافة الشوارع بصفة مستمرة.

كما شدد على مديرية الصحة بالقاهرة بمراعاة التعقيم المستمر لجميع المستشفيات والمراكز الطبية وأماكن التجمعات العامة والأماكن السياحية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة، وتدعيم القوى البشرية بجميع مستشفيات الحميات والصدر ومنفذ الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي للأطباء وأطقم التمريض المدربة.

فضلا عن التنسيق مع هيئة الإسعاف بالقاهرة لتجهيز سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات عند الحاجة إليهم، مطالبُا مديرية الصحة بنشر التثقيف الصحي بجميع المدارس ومراكز الشباب فيما يخص أعراض المرض وكيفية الوقاية منه.

ووجه هيئة النقل العام والنقل الجماعي، بضرورة تعقيم المركبات بصفة مستمرة، والتأكد من التهوية اللازمة، وتقليل زمن التقاطر بين السيارات للتقليل من تكدس الركاب مع عقد دورات توعية صحية للعاملين وعمل لوحات إرشادية يتم تثبيتها داخل الأتوبيسات بكيفية التعامل مع مخاطر الفيروس والحد من انتشاره.

وأكد المحافظ على جميع المدارس والإدارات التعليمية باتخاذ إجراءات وقاية الطلاب بصفة مستمرة، وتخصيص مكتب بكل مدرسة للإشراف الصحي وفحص أي حالات اشتباه، وشدد أيضًا على ضرورة التوعية في طابور الصباح بالمدارس يوميًا باتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين.. كما طالب مديرية الشباب والرياضة بعقد ندوات توعية في مراكز ونزل الشباب والأندية مع الحرص على تعقيمهم بصورة دورية.

كما وجه جميع الفنادق السياحية بضرورة التعقيم المستمر مع فحص جميع النزلاء والإخطار عن أي حالات اشتباه وسرعة التعامل معها، وطالب مسئولي المساجد والكنائس بضرورة التعقيم قبل وبعد الانتهاء من الصلوات، وأن تتضمن خطبة الجمعة والعظات في الكنائس إيضاحًا لخطورة الانسياق للشائعات وكيفية الوقاية من الفيروس.

وشدد محافظ القاهرة على مديري المديريات بالتعقيم المستمر بجميع الأماكن، داعيًا الجميع لاتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين، كغسل الأيدي والتقليل من المصافحة والتواجد في الأماكن المغلقة المزدحمة.

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