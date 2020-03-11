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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القاهرة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار المتوقعة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:18 م
الأمطار
الأمطار
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وجه خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام الثلاثة القادمة، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، مشددًا على كل المسئولين التنفيذيين بالوجود فى الشوارع، ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار للتأكد من قيامها بتصريف أى كمية متوقعة من الأمطار، والتعامل الفورى مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، في بيان، اليوم الأربعاء، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والوجود فى شوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه، والتي يتم استقبالها على أرقام (23907147 - 23912136)، والرقم الساخن (114) الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم، ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كل الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.

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