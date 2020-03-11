تحويل «شبراملس» بزفتى إلى قرية نموذجية منتجة

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية لقرية شبراملس مركز زفتى، والتي تشتهر بصناعة الكتان ومنتجاته، بالإضافة إلى زراعة ما يقرب من 700 فدان كتان بخمس محافظات مجاورة، وذلك لرصد احتياجات القرية من مرافق وخدمات واحتياجات التصنيع للعمل على تطويرها وتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة.جاء ذلك بحضور العميد أحمد يحيي عضو مجلس النواب وأحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي.وبدأت الجولة بتفقد مراحل إنتاج طحينة السمسم والزيت الحار والسرجة التي تستخدم أعلاف للحيوانات، بالإضافة إلى تفقد العديد من مصانع إنتاج الكتان الخام بجميع مراحلة.وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة غنية بالقرى المنتجة التي يجب تحويلها إلى قرى نموذجية منتجة لتكون نواة لجذب العمالة من القرى المجاورة، بالإضافة إلى جذب المستثمرين.الجدير بالذكر؛ أن قرية شبراملس تساهم بـ90% من إنتاج الكتان الخام على مستوى الجمهورية و8% من إنتاج العالم.