هلع فى كندا بعد الإعلان عن أول وفاة جراء «كورونا» (فيديو)

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يكشف تفاصيل هلع فى كندا بعد الإعلان عن أول وفاة جراء فيروس كورونا.ولم تستطع الطبيبة "بولين هنرى"، كبيرة الأطباء في مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا، أن تخفي دموعها وتأثرها الشديد، وذلك خلال إعلانها عن ارتفاع نسبة أعداد المصابين بفيروس كورونا، ووفاة أول مسن كان عائدًا من إيران.وأصيب 72 شخصًا بفيروس كورونا، بينهم 35 في مقاطعة واحدة بالبلاد، وحذرت السلطات الكندرية من ارتفاع عدد الإصابات مع اتخاذها كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما أعلنت الصين، عن وفاة 22 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد إلى 3158 حالة وفاة.