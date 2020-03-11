الكويت: تعليق رحلات الطيران التجارى للبلاد اعتبارًا من الجمعة

أعلنت وزارة الطيران الكويتية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد، اعتبارًا من الجمعة، على خلفية تفشى فيروس كورونا فى العالم، وفقًا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وأكدت وزارة الطيران الكويتية، أنها تستثنى من تعليق الرحلات الطيران كل من الرحلات التي تحمل المواطنين العائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد ورحلات الشحن الجوي.ودعت وزارة الصحة الكويتية، جميع المقيمين القادمين من السفر منذ تاريخ 27 فبراير الماضي، وحتى اليوم، لمراجعتها في المقر المخصص الجديد في أرض معرض الكويت الدولي بمنطقة مشرف؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات فيروس كورونا إلى 72 حالة.