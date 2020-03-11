خلال حملة بيئية.. حى غرب سوهاج يحرر 15 محضرا

أطلق حي غرب بمدينة سوهاج بالتنسيق مع إدارة البيئة، وشرطة المسطحات وقسم شرطة أول، حملة بيئية بنطاق حي غرب.و قالت فريدة سلام، رئيس حي غرب، أنه تم تحرير 15 محاضر بيئية لأصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي، وبعض من مواطني الحي لتربية الأغنام والمواشي بالطريق العام، مشيرة إلى أن الحملة شملت المرور علي منطقة ترعة نجع حمادي، وسيالة أولاد نصير، والعمري، والشهيد عبد المنعم رياض.جدير بالذكر أن حى غرب سوهاج يعد واحد من بين ثلاثة أحياء هامة موجودة بمحافظة سوهاج ويضم فى تبعيته مناطق هامة، مثل شارع المحطة، ومنطقة العارف، وشارع المخبز الآلى، ومنطقة الشهيد.