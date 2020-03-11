إسرائيل تخصص 10 مليارات شيكل للتعافى اقتصاديًا من آثار كورونا

أعلن بنيامين نتيناهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد 10 مليارات شيكل لوزارة الاقتصاد، للتعافي من الأضرار التي لحقت بها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد لـ 75 حالة، بينهم طفلان، مشيرةً إلى أن مصدر العدوى غير معروف حتى الآن، وسط توقعات بوصول عدد الحالات المصاب لـ100، نهاية الأسبوع الجاري.واتخذت وزارة الصحة في تل أبيب، قرارًا بإخضاع أي شخص يدخل إلى إسرائيل، لفترة الحجر الصحى داخل المنزل، والذى تبلغ مدته 14 يومًا، سواء كانت تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.وقررت سلطات الاحتلال وقف الرحلات الجوية من وإلى العديد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وغيرها.