القباج: مستعدون لمواجهة موجة الطقس السيئ

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كل مديريات التضامن الاجتماعي ومراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى المحافظات وفرق أطفال بلا مأوى والتدخل السريع والهلال الأحمر المصري على مستوى محافظات الجمهورية، باتخاذ كل الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقع أن تبدأ من الغد.وأوضحت القباج أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مراجعة خطة الهلال الأحمر المصري لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية، وجار استدعاء فرق الطوارئ للوجود في جميع المحافظات بالتجهيزات المطلوبة والتي تشمل حقائب الإسعافات الأولية وأجهزة الصدماتوتم التأكدمن جاهزية المخزون الخاص بأدوات الإغاثة في جميع الفروع والفروع الإقليمية، كما تم وضع آليات المتابعة الدقيقة من غرفة العمليات المركزية للأحداث والربط مع شركاء العمل وإعداد التقارير.كما شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مركزية من قيادات الوزارة لمتابعة خطة العمل خلال الأيام القادمة وتنسيق الجهود وضمان سرعة التدخل.