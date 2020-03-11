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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. ندوة عن الوقاية من «كورونا» بساقية بيفرلى

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:29 م
كورونا
كورونا
آلاء حسن
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تنظم ساقية بيفرلي بالشيخ زايد، ندوة عن التوعية والوقاية من فيروس كورونا والسبل التي يجب اتباعها، تديرها الدكتورة مشيرة الصايغ، فى تمام الساعة السادسة مساء غد الخميس.

الدكتورة مشيرة الصايغ، هى مستشار طبى الأمم المتحدة، ومستشارة الموارد البشرية، ومدير العلاقات العامة وإخصائي التسويق في صيدليات سلسلة أبالى منذ أبريل 2014، وهي صاحبة فكرة حملة «اطمئن مجانًا على صحتك».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم، اجتماع المجلس، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والملفات الاقتصادية العاجلة، إلى جانب استعراض الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة اهتمام كل وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية بإبراز الموقف الحالي لتعامل الدولة مع فيروس «كورونا» المستجد، ونشر وبث برامج التوعية المختلفة لمواجهته، مُوجهًا في هذا الصدد بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة هذا الفيروس.

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