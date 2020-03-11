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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: القضاء على الفساد المالى والإدارى أهم أولوياتى

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:20 م
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، أن القضاء على الفساد المالى والإدارى بمؤسسات الإدارة المحلية من أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

ووجه "الداودى" رؤساء المدن بتفعيل كافة الإجراءات الاستباقية لمكافحة جميع أشكال الفساد ماليا كان أو إداريا، كما وجه بضرورة تثبيت لوحات إرشادية للمواطنين بأنه في حال تأخر تقديم الخدمة عليه أن يتجه مباشرة إلى رئيس المدينة لإبلاغه بالأمر، مشيرا إلى أن قضية مكافحة الفساد من أهم القضايا التي تمثل أصعب التحديات لما له من أثر سلبى على تراجع معدلات التنمية وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

وطالب محافظ قنا المواطنين بضرورة التكاتف مع الهيئات الرقابية والأمنية وتقديم أي معلومات حتى نتمكن من محاربة الفساد، مؤكدا أنه لم يعد هناك أي مسؤول بعيد عن المحاسبة.

وفى سياق متصل، أصدر محافظ قنا تعليماته لرؤساء المدن بتطبيق القانون واستغلال جميع الأدوات المتاحة لتنمية وتعظيم الموارد المحلية، والتى تشمل على سبيل المثال المواقف والإعلانات والوحدات المؤجرة وكافة مشروعات الدولة التي تمثل مصادر دخل للمحافظة، كما وجه بمراجعة تراخيص المحلات وإنذار المخالف منها.

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