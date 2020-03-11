سائحو «باخرة كورونا» يستكملون رحلاتهم.. نتائجهم سلبية

صرحت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار للشئون السياحية، أن السائحين الموجودين على الفندق العائم، الذي سجل أول حالات الإصابة بفيروس كورونا، قرروا استكمال رحلتهم النيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان، وذلك بعد قضاء مدة ملاحظتهم والتأكد من سلبية العينات الخاصة بهم من فيروس كورونا المستجد.وأضافت شلبي في تصريحات صحفية، أن هؤلاء السائحين الذين هم من دولة فرنسا ودولة ألمانيا أشادوا بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية والاطمئنان على صحة السائحين والعاملين في القطاع السياحي، بصفة خاصة والمواطنين المصريين بصفة عامة، كما أعربوا لها عن سعادتهم بالاستمتاع بجو مصر الدافئ والمشمس.وقد غادر هؤلاء السائحين مدينة الأقصر، متجهين إلى مدينة أسوان على متن فندقهم العائم لاستكمال رحلتهم عبر النيل والاستمتاع بمشاهدة المعابد والمواقع الأثرية والسياحية التي تتميز بها مدينة أسوان، والتي من بينها معبد فيلة وجزيرة الفنتين ومعبدا أبوسمبل.