مصرع طالبة سقطت من رصيف محطة فى القليوبية

لقيت طالبة مصرعها، إثر سقوطها من على رصيف محطة الشوبك التابعة للوحدة المحلية بقرية المريج بشبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع "فاطمة. س. ر" تبلغ من العمر 20 عاما، طالبة جامعية مقيمة بقرية الشوبك، إثر سقوطها من على رصيف محطة الشوبك.على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم معاينة مكان الحادث، ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.