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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:14 م
أوبك
أوبك
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خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بنحو 920 ألف مليون برميل يوميا عن التوقعات السابقة، إذ تتوقع أن يسجل نموا بمقدار 60 ألف برميل يوميا.

وفي تقريرها الشهري، انخفض إنتاج المنظمة في الشهر الماضي، بمقدار 546 ألف برميل يوميا إلى 27.772 مليون برميل يوميا، بقيادة ليبيا بنحو 647 ألف برميل يوميا.

وتوقعت أن يصل إنتاج المنظمة إلى 4.83 مليون برميل يوميا في 2020، على أن يصل معدل الطلب إلى 28.18 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد توقعاتها لنمو المعروض النفطي للدول من خارج أوبك"، توقعت أن يصل الإنتاج إلى 66.75 مليون برميل يوميا بزيادة 1.76 مليون برميل يوميا.

وقالت المنظمة، إن فيروس "كورونا" تسبب في تدمير نمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري، كما أن له تأثيرا اقتصاديا عالميا سلبيا قويا، مشيرة إلى أن هذا التأثير من المتوقع استمراره إذا لم يتم السيطرة على الفيروس.

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