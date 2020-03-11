المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في جولة جديدة لخفض التصعيد بمأرب

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، ونائبه معين شريم إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم الأربعاء في جولة جديدة من أجل وقف التصعيد الأخير في اليمن، جراء هجمات الحوثيين في مأرب، بحسب قناة "العربية".وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يبحث المبعوث الأممي مع قيادات حوثية تخفيض التصعيد العسكري مع الجيش اليمني بمحافظة مأرب، بعد معارك عنيفة بين الجانبين.وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، قال أمس الثلاثاء إن "العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام وتنفيذ الحل السياسي بموجب المرجعيات الثلاث، تكمن في استمرار إيران بدعمها للحوثيين بالمال والسلاح في تحدٍ للقرارات الأممية وبهدف إطالة أمد الحرب في اليمن لابتزاز المجتمع الدولي".