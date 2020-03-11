اليوم.. عبير عبدالعزيز توقع ديوانها «ما قبل البطيخ»

يستضيف جاليري حيفا، في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، حفل توقيع ديوان "ما قبل البطيخ" للشاعرة عبير عبدالعزيز، بمقر الجاليري بـ5 شارع طلعت حرب الدور الرابع - القاهرة."ما قبل البطيخ" يحتوي على 36 نصًا شعريًا مرسومًا للشاعرة عبير عبدالعزيز، برسوم الفنان سمير عبدالغني، إخراج عمرو عبد العزيز، صادر عن دار روافد للنشر والتوزيع عام 2020.ومن المقرر أن يناقش الديوان كل من الشاعر إيهاب خليفة والروائي محمد الفخراني، وسوف يتحدث الفنان سمير عبدالغني حول تجربته مع رسم الديوان.وعن "ديوان ما قبل البطيخ" تقول عبير عبدالعزيز: "كان التحدي الأكبر لكتابة ديوان كامل عن البطيخ، ومحاولة التوغل في هذا العالم الصعب والفريد والمغري بالبحث والكشف عن أسراره".وأضافت: "كانت البداية مع تساؤلي: ما الذي يمكن كتابته عن البطيخ شعريًا؟ وما إن ظهرت القصيدة الأولى حتى انفتح أمامي عالمًا من اللعب والدهشة والسخرية والطرافة".وتابعت: "في محاولة اكتشاف لغة تلك الفاكهة وصوتها الفريد الذي لا يخص حكاية أو أسطورة أو خرافة بل يخص فلسفة وجود وخصوصية ذات تمتلىء بنفسها وتؤمن بفرادتها، وتكوّن علاقات مختلفة بالأشياء والكائنات من حولها".بالأضافة إلى أن قصائد هذا الديوان تجسد تلك البطيخة ككائن غني بالعوالم الداخلية والخارجية ولديه لغته الخاصة وعلاقاته الفريدة مع العالم من حوله التي تؤثر علية ويؤثر فيها.كما تُظهر القصائد تفاصيل الحياة اليومية لهذة الثمرة ونتعرف على ما يشغلها وآمالها ومشاعرها المختلفة، وكيف تساعدنا من خلال عالمها على معرفة أمور كثيرة عن عوالم لم ننتبه لخصوصيتها.