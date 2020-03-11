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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 211

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:06 م
كورونا
كورونا
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 211 حالة، فيما تم شفاء 4 حالات في فيينا وتيرول.

وقال بيتر هاكر مستشار حاكم فيينا للشئون الصحية، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن النمسا تكافح بقوة للسيطرة على انتشار الفيروس والتقليل من المخاطر الحالية، مضيفا أنه تم إجراء اختبارات طبية لما مجموعه 5،362 شخص في البلاد بحثًا عن الاصابات ومنع العدوى المحتملة، وأشار إلى أن معظم الحالات المكتشفة في فيينا وتبلغ 50 حالة، منها ٤ حالات في العناية المركزة، لافتا إلى أن هناك 45 حالة في النمسا السفلى و18 في ستيريا و42 في تيرول و28 في النمسا العليا و11 في سالزبورغ و4 في بورغنلاند و12 في فورارلبرغ وواحدة في كارينثيا.

أوضح هاكر أنه تم تسجيل 119132 من المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

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