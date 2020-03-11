السكة الحديد: تطهير وتعقيم يومي لكل القطارات والمحطات

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة اتخذت جميع الاحتياطات بالنسبة لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل، مؤكدًا أنه يتم عمل حملات توعية بالمحطات عن طريق الإذاعة الداخلية في كل محطة، أو عن طريق الملصقات التي حصلنا عليها من وزارة الصحة، لتوعية الركاب بكيفية تجنب الإصابة بالفيروس المستجد.وأوضح رسلان خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك شركة خدمات متكاملة تابعة للهيئة تقوم بعملية تطهير كاملة للقطارات قبل قيامها من المحطات وبعد وصولها في الورش الرئيسية، مع تعقيم المحطات بشكل مستمر، مع عمل ندوات تثقيفية داخل الورش لتوعية العاملين بتجنب هذا الفيروس.ونوه رئيس هيئة السكك الحديدية، بأن هناك فرق عمال هندسة السكة موجودين على الخطوط المفتوحة على مدار الساعة، مع وجود القيادات والمستويات الإشرافية بالمحطات الرئيسية ومراكز التحكم للتدخل عند وجود أي ملاحظة، مع قيام قطار بديل قبل قيام القطارات للتعامل مع أي ملاحظات على السكة بسبب سوء الأحوال الجوية.