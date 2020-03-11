مستشار النمسا يحذر من الاستهانة بكورونا

حذر المستشار النمساوي سباستيان كورتس من خطورة انتشار فيروس (كورونا المستجد).وقال كورتس - في تصريح اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - إن المدارس وجميع المؤسسات التعليمية في البلاد يجب أن تأخذ كافة الاحتياطات لمواجهة أزمة (كورونا المستجد) ومن الضروري تقليل الاتصالات الاجتماعية لبضعة أسابيع.وأكد أنه على تشاور مستمر مع المحافظين ومجلس الأمن القومي؛ لبحث تطورات الأزمة وسبل السيطرة على الوباء وتكثيف التدابير المتخذة بالفعل مع القيادات المحلية في كل الولايات النمساوية، لافتا إلى أنه سيقوم بإبلاغ جميع الأحزاب البرلمانية بتطورات الوضع الحالي.وأضاف كورتس "أنه لا يمكن مقارنة الوضع في النمسا حاليًا بالوضع في إيطاليا، ولكن إذا نظرت إلى تطور الحالات والزيادات اليومية المستمرة في معدل الإصابة، فإن المسار هو نفسه في جميع الدول الأوروبية تقريبًا".