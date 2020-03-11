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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: دخول 70 آلية عسكرية تركية إلى إدلب رغم الهدنة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:00 م
إدلب
إدلب
أ ش أ
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، دخول نحو 70 آلية عسكرية تركية من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، متجها نحو المواقع التركية في المنطقة.

وأشار المرصد، وفقا لقناة العربية الإخبارية، إلى أن عمليات دخول الأرتال العسكرية التركية نحو الأراضي السورية تتواصل بالرغم من الهدنة المعلنة في إدلب بـ"انتهاكاتها الصغيرة" التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح المرصد، أنه ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 820 آلية، إضافة لمئات الجنود.

وبذلك يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 4220 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 9200 جندي.

وكان المرصد السوري، أفاد بالأمس الثلاثاء، باستقدام القوات التركية رتلا عسكريا جديدا نحو مواقعها في محافظة إدلب، حيث دخل رتل تركي مؤلف من نحو 100 آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب.

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