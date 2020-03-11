إحالة وزراء سابقين بالجزائر للمحاكمة في قضايا فساد

أحيلت ملفات 6 قضايا جديدة تتعلق بالفساد إلى قضاة التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، متهم فيها وزراء سابقون يتمتعون بامتياز التقاضي.وبحسب بيان للنائب بالمحكمة العليا، فمن بين المتهمين رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السابقة إيمان هدى فرعون.وقال البيان، إنه "في إطار معالجة قضايا الفساد تم استلام ملفات صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتم إحالة الملفات على السادة المستشارين المحققين".وينص الامتياز القضائي على قصر محاكمة رؤساء الحكومة والوزراء والولاة وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين على المحكمة العليا دون غيرها من درجات التقاضي الأخرى.