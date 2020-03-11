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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفارتنا فى الرياض تنسق رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:58 م
القنصلية المصرية
القنصلية المصرية في الرياض
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عقدت خلية الأزمة التي شكلتها السفارة والقنصلية المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، اجتماعًا اليوم 11 مارس الجاري، لمتابعة كل التطورات المتعلقة بإعادة بعض الفئات من المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن، في إطار قيام البعثات المصرية بالخارج بالمتابعة المستمرة لأحوال المواطنين المصريين في الخارج، وفي ضوء الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الاجتماع تناول قيام شركة "مصر للطيران"، بشكل استثنائى، بتسيير رحلة واحدة في كل من أيام 12 و14 و16 و21 و23 مارس 2020 من مطار الملك خالد الدولى فى الرياض لإعادة المواطنين المصريين إلى مطار القاهرة، وذلك لفئات محددة من المواطنين، وهم الحاصلون على تأشيرات لزيارة المملكة، أو تأشيرات العمرة، أو التأشيرات السياحية لدخول المملكة، بالإضافة إلى المقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي فقط.

وخلُص الاجتماع كذلك إلى أنه يجب على المواطنين المصريين، من الفئات المذكورة عاليه، والمقيمين في نطاق اختصاص مكتب مصر للطيران في الرياض، مراجعة المكتب بشكل شخصى لتعديل التذاكر التي بحوزتهم، أو إصدار تذاكر جديدة، وفقًا للقواعد التي وضعتها الشركة في هذا الصدد.

أما بالنسبة إلى المواطنين المصريين، من الفئات المذكورة عاليه، والمقيمين في نطاق اختصاص مكاتب مصر للطيران في كل من جدة، والدمام، وبريدة، وأبها، والمدينة المنورة؛ فتجب عليهم مراجعة تلك المكاتب للتعرف على مواعيد الطائرات الاستثنائية التي ستقوم الشركة بتسييرها لإعادتهم إلى أرض الوطن، ولحجز التذاكر أو تعديل الحجز القائم، وفقًا للقواعد التي وضعتها الشركة في هذا الصدد.

وتنوه السفارة المصرية في الرياض إلى أن شركة مصر للطيران أبدت استعدادها لزيادة عدد الرحلات الاستثنائية لنقل هذه الفئات من المواطنين المصريين إلى أرض الوطن، حال الاحتياج لذلك، وذلك بعد التنسيق اللازم مع السلطات السعودية المختصة.

كما توصي السفارة أبناء الجالية الكرام الذين يحملون إقامات سارية، وكذلك تأشيرات خروج وعودة صالحة، بعدم السفر إلى أرض الوطن في الوقت الراهن، وذلك لحين اتضاح الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية بشأنهم، وذلك حرصًا من السفارة على مصالح أبناء الجالية في المملكة، وتناشدهم السفارة كذلك بالالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية لتنظيم إجراءات دخول المملكة، والخروج منها، كما تؤكد السفارة أنها ستوافي أبناء الجالية بما يستجد في هذا الصدد.

وفيما يلي بيانات التواصل للرد على الاستفسارات مع كل من القنصلية في الرياض، ومكتب مصر للطيران في الرياض:

القنصلية: واتس آب: 00966554002294
بريد إلكتروني: mailto:[email protected]
مصر للطيران: بريد إلكتروني mailto:[email protected]

هذا، وستقوم السفارة بالتنسيق مع القنصلية العامة في جدة والقنصلية في الرياض فيما يتعلق بنشر تحديثًا للمستجدات في هذا الشأن تباعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

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