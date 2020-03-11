إلغاء زيارات الأقباط للقدس خلال عيد القيامة بسبب كورونا

أعلنت إيبارشية القدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رئاسة الأنبا أنطونيوس مطران الأراضي المقدسة والشرق الأدنى، أن الشرطة الإسرائيلية قد حددت اقتصار حضور احتفالات سبت النور والأعياد على أهل البلد والمقيمين في القدس.وأضافت أنه سوف يتم الاجتماع بين رؤساء الطوائف لتحديد الأرقام المحدودة التي سوف يتم السماح لها بدخول الكنيسة من أهل القدس المحليين فقط وذلك بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لا يوجد غلق مبدئي لمدينة القدس، وسوف يقتصر الغلق على مدينة بيت لحم فقط بالوقت الحالي.وتابعت إيبارشية القدس في بيان لها أنه سوف يُسمح فقط للقادم من مصر الدخول للبلد في حال إذا كان لديه "فيزا" الإقامة A3، وهي "فيزا" خدمة للدخول الى البلاد في ايضا يلزم أي شخص دخل البلاد بحجر 14 يوما دون خروج عند وصوله المطار، وفي حالة كسر النظام، سيتم تطبيق غرامة ٧٠٠٠ شيكل.واختتمت "سوف يتم الحفاظ علي الصلوات كما هي في مواعيدها حسب المعمول به ولا يوجد غلق لكنيسة القيامة في المرحلة الحالية".