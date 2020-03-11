كنيسة الروم الأرثوذكس: التناول لا يمكن ان ينقل كورونا

أصدر السينودس المقدس للكنيسة الأرثوذكسية في اليونان، بيانًا يشير إلى انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفيروس لا ينتقل عبر المناولة.وقال السينودس في بيانه:"بالنسبة لأعضاء الكنيسة، حضور القربان المقدس بالتأكيد لا يمكن أن يكون سببا لانتقال المرض".واضاف: "إن المؤمنين من جميع الأعمار يعلمون أن المجيء لاستقبال المناولة المقدسة، حتى في خضم الوباء، هو تأكيد عملي للاستسلام الذاتي لله، ومظهر واضح للحب".وعلى صعيد أخر، بدأت الكنائس المصرية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها المسيحيين عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.