لـ«السواقين».. نصائح لتجنب الحوادث وقت العواصف والأمطار

قدّم معتز عاطف، خبير السيارات، نصائح هامة لقائدي السيارات أثناء تساقط الأمطار والعواصف الترابية المتوقعة غدًا، مطالبًا بالقيادة بسرعة هادئة ومسك طارة السيارة باليدين.وقال عاطف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنه يجب على قائد السيارة التأكد من سلامة مساحات الزجاج، كي يتم استخدامها أثناء المطر، بالإضافة إلى التأكد من سلامة كشافات السيارات حتى يتم استخدامها أثناء العاصفة الترابية.وتابع أنه يجب على السائق عدم السير بسرعة عالية في وقت الأمطار حتى لا تنزلق السيارة بسبب المياه على الأرض، وأخذ المسافات المناسبة بين السيارات في الطرق، لافتًا إلى أنه يجب عدم القيادة بسرعة في أوقات نشاط الرياح أيضًا حتى لا تنقلب السيارات.وطالب أصحاب سيارات النقل بعد وضع أحمال ثقيلة على السيارات، والتأكد من سلامة الإطارات، لافتًا إلى أنه يجب على الجميع عدم الضغط على جهاز الفرامل مرة واحدة، وعدم الخاروج من الحارات المخصصة.