نخلة تتسبب في مصرع موظف بالقليوبية

لقى موظف بوزارة الري مصرعه إثر سقوط نخلة عليه أثناء قيامه بالإشراف على تطهير ترعة البرشومية التابعة لقرية برشوم بقرية العمار الكبرى، ونُقلت الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد مصرع موظف بالري بقرية العمار الكبري أثناء مباشرة عمله، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مصرع "السيد.ع.أ" من قرية برشوم الكبرى 47 عاما والذي يعمل مشرف ري على ترعة البرشومية متزوج ويعول 3 أولاد.وكشفت المعاينة أن الحادث جاء نتيجة وقوع نخله عليه أثناء مروره على ترعة البرشومية وجرى نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.