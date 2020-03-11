وفاة رئيس قسم جوازات مدينة نصر داخل مكتبه

توفي الرائد محمود يوسف، رئيس قسم جوازات مدينة نصر، اليوم الأربعاء، داخل مكتبه بمقر عمله.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية بوفاة الرائد محمود يوسف، بمقر الجوازات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الوفاة طبيعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وسادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المتوفى كان معروفًا بدماثة الخلق ومساعدة الناس والمحتاجين وتميزه في عمله.