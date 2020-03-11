الأنبا عمانوئيل يزور سفارة المجر للتحضير للمؤتمر الإفخارستي

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك تواجد بمقر سفارة المجر بالقاهرة، وذلك بدعوة من الدكتور بيتر كفيكك، سفير دولة المجر بالقاهرة؛ من أجل التحضير والإعداد للمؤتمر الأفخارستي الثاني والخمسين، والذي يقام في شهر سبتمبر المقبل في العاصمة المجرية بودابست.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللقاء حضره السفير الباباوي المطران نيقولا هنري، والأب بولس ساتي المدبر البطريركي لشؤون الكلدان الكاثوليك في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من الكنيسة الكاثوليكية بمصر.ودار اللقاء حول كيفية التنسيق من أجل مشاركة الشباب الكاثوليكي، كما أوكلت مهمة التنسيق إلي نيافة الأنبا عمانوئيل، والمنسق التنفيذي الأرشمندريت رفيق جريش.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.